Protokol sonrası HDP'den ilk açıklama geldi, 'boykot, moykot yok'

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladıkları protokolde yer alan PKK ve kayyum maddelerine HDP'nin ne tepki vereceği merak konusuydu. HDP ve Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

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Protokol sonrası HDP'den ilk açıklama geldi, 'boykot, moykot yok'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından gözler HDP cephesine çevrilmişti.

İmzalanan 7 maddelik protokolün ardından HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları toplantı kararı aldı.

İmzalanan protokolde yer alan, belediyelerdeki kayyum uygulaması 'yargı kararı çerçevesi' maddesine HDP kanadının ne tepki vereceği merak konusuydu.

Yeşil Sol Parti, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak çıkan son durumu değerlendirmek için toplanıyoruz" açıklaması yapıldı.

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BOYKOT YOK SANDIĞA GİDECEĞİZ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ümit Özdağ'ın protokol açıklamasına rağmen, cumhurbaşkanlığı seçimi 2.turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Temelli " Boykot moykot yok! Sandığa gideceğiz, faşizmi yıkacağız, iktidarı değiştireceğiz. Faşizmi yıkacak güç bize karşı yazılmış her türlü protokolü de kimlerin ağzına tıkayacağını çok iyi bilir." ifadelerini kullandı.

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