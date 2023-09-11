Protokol üyeleri Sarıgöl’de üzüm suyu çıkardı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 15. Sultaniye Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde sarı çizme giyen protokol üyeleri, belediye önündeki havuzda bulunan kilolarca üzümün suyunu geleneksel yöntemle ayaklarıyla ezerek çıkardı.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü'nün en önemli üretim merkezlerinden biri olan ve hasadın, aralık ayının sonuna kadar devam ettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel 15. Sultaniye Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin son günü etkinliklerine, Manisa Valisi Enver Ünlü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerin başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından üzüm yarışmasına geçildi. "Yayla" ve "Ova" kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen en iyi üzüm yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yayla kategorisinde Ersan Yetiş Öner, Ova kategorisinde de Emin Çepel birinciliği kazanan üreticiler oldu. Festivale maddi destek sağlayan sponsor firmalar ve katkı sunanlar da plaket ve madalya ile ödüllendirildi. Daha sonra belediye binası önündeki havuza yerleştirilen yaklaşık 2 ton üzümün suyunu çıkarma etkinliğine geçildi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri de sarı çizmelerini giyip kilolarca üzümün suyunu geleneksel yöntem olan ayaklarıyla ezerek çıkardı. Üzüm ezme işlemi sırasında vatandaşlar da protokol üyelerine alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)