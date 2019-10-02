Protokol yaya nöbetinde

Samsun'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği protokolün katılımıyla yapıldı. Etkinliğe katılan Vali Vekili Hasan Öztürk, "Yaya öncelikli trafik farkındalığını artırmak istiyoruz" dedi.

Vali Vekili Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Öztürk ve Urhal, cadde üzerindeki Gazi Parkı önünde bulunan yaya geçidinde ellerinde trafik ve yaya güvenliği öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçti, yoldan geçen araçları durdurarak trafik denetimi yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Öztürk, " "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. 06 Şubat'ta da Cumhuriyet Meydanı'nda valimizin de katıldığı bir etkinlikte bu başlangıcı yapmıştık. Bugün yine yaya öncelikli trafik farkındalığını artırmak yine yaya öncelikli trafik farkındalığını artırmak için buradayız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi il genelinde de yaklaşık 221 noktada bin 432 kolluk personeliyle bu yaya geçidi nöbetini başlatmış durumdayız. Bugün 13.00-15.00 arasında bizim hem vatandaşlarımız hem sivil toplum örgütlerimiz hem öğrencilerimiz hem kolluk güçlerimiz "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayın" sloganıyla çıktığımız yaya öncelikli trafiğin denetimini yapacaklar. Bu konunun kamu olarak, vatandaşlar olarak takipçisi olduğumuzu vatandaşlara göstereceğiz. Bizim için sürücülerin de yayaların da hayatı önemlidir. İnşallah bu farkındalık yayılarak devam eder. Biz valilik olarak emniyet ve jandarmamızla birlikte bunun takipçisi olacağız, fahri müfettişlerimiz bizlere yardımcı olacak. Özellikle basın mensubu arkadaşlarımızdan da bu konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Yayalar ve sürücüler çok hassas olmalı"

Yaya geçitlerinde hem yayanın hem de sürücünün kontrollü olması gerektiğini ifade eden Vali Vekili Öztürk açıklamasını, "Araç duruyor, duran araç önünden vatandaş geçerken diğer araç bazen durmuyor veya yayayı görmüyor. Müessif hadiseler olabiliyor. Onun için hem yayaların hem sürücülerin bu konuya hassasiyetle üzerinde durmalarını istiyoruz. İlde belirli noktalar belirlendi, yaya öncelikli trafik geçişi sağladığımız yerler belediye tarafından işaretlendi. Bulunduğumuz nokta bunlardan birisi. Burada biz hem yayaları hem sürücüleri uyarmayı istiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi öncelik hayatın" şeklinde sözlerini noktaladı.

Gazi Parkı önünden yine öğrenciler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte karşıya geçen Hasan Öztürk, Ömer Urhal, İbrahim Güven ve Mustafa Demir, vatandaşlara ve öğrencilere broşür dağıtarak etkinlikten ayrıldılar.

Etkinliğe ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA