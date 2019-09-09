Protokole çadır, miniklere güneş

Eskişehir'de, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış programı gerçekleşirken, Şeker İlkokulunda düzenlenen törende güneşin altına oturtulan çocuklar zor anlar yaşayıp elleriyle korunmaya çalıştılar.

Eskişehir'deki 79 anaokulu, 139 ilkokul, 124 ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 495 okulda 139 bin 123 öğrenci için ders zili çaldı. Ayrıca bu öğretim yılında resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında 11 bin 581 öğretmen görev alacak. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eskişehir Valiliği'nin katkılarıyla, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış programı gerçekleşti.

'Minikler güneşin altında kaldı'

Sabah 10.30'da Şeker İlkokulunda düzenlenen törende, protokol davetlileri için okul bahçesinde çadır kurularak yerleri ayrıldı. Davetliler gölgede yerlerini alırken, minikler ise güneşin altında sandalyelere oturtuldu. Yerlerinden kaldırılmayan minikler, yoğun sıcaktan bunalarak elleriyle yüz ve başlarını korumaya çalıştı. Bazı çocuklar ise, birbirlerinin kafalarına dokunarak yaşanan sıcaklığı elleriyle hissetti. Tören boyunca devam eden bu durum sebebi ile öğrenciler hayli bunaldı.

"11 bini aşkın öğretmenimiz ve 139 bin öğrencilerimizle birlikte eğitim öğretim yılına başladık"

Programda konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bugün Eskişehir ilimizde 495 okulumuzdaki 139 bin 123 öğrencimizle birlikte ders yılına başladık. Tabi sadece öğrencilerimizle birlikte değil, 11 bini aşkın öğretmenimiz ve 139 bin öğrencilerimizin çok değerli velileriyle birlikte eğitim öğretim yılına başladık. Öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve değerli velilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle sevgiler, saygılar sunuyor başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Mini mini birler güneşin altında kaldılar"

Ardından konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, çocukların güneşin altında beklemesine ilişkin konuşarak, "2019-2020 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Ben çok uzun konuşmayacağım, çünkü mini mini birler güneşin altında kaldılar. Sadece mini mini birler değil, çalışkan ikiler, afacan üçler ve ağırbaşlı dörtler de biraz sıcaktan bunalabilirler" şeklinde konuştu.

"Öğretmen eğitimine ayrı önem ve öncelik veriyoruz"

Ayrıca Avcı, "Eğitimin temel belirleyeni öğretmenler. O yüzden strateji belgemizde de bulunmak üzere öğretmen eğitimine ayrı önem ve öncelik veriyoruz. Öğretmenlerimiz de bunun hakkını veriyor, vermeye de devam edecek inşallah. Onun için ben bu eğitim-öğretim yılının da özellikle öğretmenlerimiz açısından hayırlı, uğurlu ve huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" diye belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Çakacak ve Milletvekili Avcı ilk ders zilini miniklerle birlikte çaldı.

Kaynak: İHA