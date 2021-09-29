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Providansiyalist ne demek, TDK'ya göre Providansiyalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Providansiyalist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Providansiyalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Providansiyalist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Providansiyalist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Providansiyalist ne demek, TDK'ya göre Providansiyalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Providansiyalist ne demek? Providansiyalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi providansiyalist kelimesi. Peki providansiyalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre providansiyalist nedir, providansiyalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Providansiyalist kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Providansiyalist kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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PROVİDANSİYALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Providansiyalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Providansiyalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre providansiyalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayracı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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