Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 64 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı" denildi.

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