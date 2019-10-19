PRP ve akupunktur tedavisiyle 22 yıllık çocuk özlemi son buldu

Mardin'de yaşayan 40 yaşındaki Nimet Demirel, birçok şehirde sağlık merkezlerine gitmesine rağmen yıllardır çocuk sahibi olamadı. Nimet Demirel, tavsiye üzerine Diyarbakır'da başvurduğu klinikte yapılan tedavi ile 22 yıl sonra hamile kaldı.

Mardin'de yaşayan ve 18 yaşında evlenen Gurbet-Nimet Demirel çifti, çocuk sahibi olamadı. Çocuk sahibi olmak için birçok şehirde ve tüp bebek merkezine başvuran çift, hiçbir yerde sonuç alamadı. Demirel çiftinin arkadaş tavsiyesi üzerine başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, yumurta rezervinin olmadığını, FH hormonlarının yüksek olduğunu, AMH hormonlarının çok zayıf olduğu tanısını koydu. PRP ve akupunktur tedavisi sonuç veren Demirel ailesi, çocuk sahibi olacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın daha önce birçok merkeze başvurduğunu, tüp bebek denemesi dahi yaptıklarını fakat tüp bebek denemelerinde başarısız olduklarını söyledi. Çoksüer, "Tabi bu neden başarısız olmuş. Hastanın şu anda yumurta rezervinin çok zayıf olduğu ve buna bağlı olarak ta tüp bebek denemesinden sonra başarısız olduğu söylenmiş. Yumurta denemelerinde bazı uygulamalarda embriyo transferi dahi yapılamamış. Çünkü yumurta rezervi çok düşük olduğundan, yumurta kalitesi zayıf olduğunda yapılamıyor bazen. Hasta artık umutsuz bir şekilde kliniğimize başvurdu. Tabi biz hastayı değerlendirdiğimizde FH hormonlarının yüksek olduğu, AMH hormonlarının çok zayıf olduğu ve gerçekten de artık çok ileri derecede yumurta rezervinin zayıflığı tanısı konuldu. Tabi biz bu hastaya hemen tüp bebek denemesi yapalım demedik. Biz hastaya direk tüp bebek uygulaması yapmadık. İlk önce yumurtalar için PRP tedavisi uyguladık. PRP tedavisi son yıllarda popüler olmaya başlanan bir tedavi. PRP tedavisinde biz yumurtalıkları güçlendirme, gençleştirme tedavisi esasına dayanır. PRP'de hastanın kanından aldığımız plazmanın içerisinde trombositten zengin ve büyüme faktörleri içeren plazmayı biz direk olarak yumurtanın içerisine enjekte ediyoruz. Böylece hem büyüme faktörlerini, hem PRP materyalini direk olarak enjekte ediyoruz. Böylece yumurtaların gençleşmesini sağlıyoruz. Tabi PRP uygulaması gerçekten de yumurta rezervi zayıf olan hastalarda tecrübeli kişiler tarafından yapılması çok önemli. Avrupa'nın birçok merkezinde PRP ile ilgili çalışmalar yapılmış. Bizim çalışmamızda gerçekten da başarı şansı artırdığına dair oldu. Ve buda Avrupa'nın en önde gelen saygın bir infertilite dergisinde yayınlandı. Bu da bizim için ülkemiz adına gerçekten de gurur verici bir başarı" dedi.

"22 yıllık evlilik çocukla taçlandı"

Bu hastaya önce PRP uyguladıklarını, daha sonra akupunktur uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Biz akupunktur tedavisini de hedefimiz yumurtaları güçlendirmeye yönelik yani vücuttaki hormonal imbalansı düzelterek, hormonları normal dengeye getirerek böylece kaliteli yumurtayı biz oluşturmayı hedefledik. Birinci amacımız buydu. İkinci amacımızda bu tür hastalarda rahim zarı ince oluyor. Yumurta rahmin kanlanmasını artırarak rahim duvarını güçlendiriyoruz. Böylece hem kaliteli yumurta elde etmiş oluyoruz. Hem de rahim zarını güçlendiriyoruz. Böylece gebeliğin oluşmasını, tüp bebeğin tutulma gücünü artırmış oluyoruz. Biz bu hastaya ikili pover tedavi, yani güçlü tedavi vermiş olduk. Bu uygulamalardan sonra hastada FH hormonu normal seviyeye geldi, AMH hormonlarında önemli derecede artış oldu. Ve yumurta rezervlerinde artış olduğunu gördük. İki ay sonraki tedavide tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek esnasında da hem bu sefer rahmin içerisine PRP uyguladık, hem de akupunktur yaptık. Tüp bebek esnasında PRP, akupunktur kombine tedavisi uyguladık. Ta ki yumurta toplanıncaya kadar. 12 gün sonra test yaptık. Yaptığımız tahlilde gebelik pozitif olarak geldi. Hasta gözlerine inanamadı. Ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Gebelik kesesini gördükten sonra artık hasta için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Tabi hasta mutluluk gözyaşları da döktü. Uzun bir aradan sonra 22 yıllık evlilikte bunun çocukla taçlanması, çocuk sahibi olarak aile mutluluğunun artması bizim içinde müthiş bir manevi duygu. Çocuk sahibi olamayanlar lütfen umutlarını kesmesinler. Doğru yerde, doğru hekim, doğru merkezle tedaviye ulaşmak daha kolay. O yüzden lütfen umutlarını yitirmesinler" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte başvurmadık yer bırakmayan ve 22 yıl sonra gebe kaldığı müjdesini alan 40 yaşındaki Gurbet Demirel, "40 yaşındayım. Birçok merkeze gittim başarısız dediler. Hakan hocanın yanına geldim, PRP ve akupunktur uyguladılar. Şimdilik gebeyim, çok mutluyum. Allah ondan razı olsun. Çok mutluyuz Allah razı olsun. Herkese tavsiye ediyorum. Hakan hoca çok iyi, çok başarılı bir doktordur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA