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Pruva Hattı ne demek, TDK'ya göre Pruva Hattı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pruva Hattı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pruva Hattı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pruva Hattı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pruva Hattı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pruva Hattı ne demek, TDK'ya göre Pruva Hattı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pruva hattı ne demek? Pruva hattı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pruva hattı kelimesi. Peki pruva hattı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pruva hattı nedir, pruva hattı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PRUVA HATTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pruva hattı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pruva hattı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilerin birbirinin ardı sıra gitmek için aldıkları durum

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