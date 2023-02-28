Przemyslaw Banaszak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Banaszak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Banaszak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Banaszak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Banaszak 10 Mayıs 1997 tarihinde Szczebrzeszyn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Banaszak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Banaszak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Przemyslaw Banaszak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Banaszak'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Banaszak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Banaszak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Banaszak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Banaszak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Chelmianka

31 Ağustos 2018 yılında Widzew Lodz

17 Temmuz 2019 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2020 yılında Widzew Lodz

14 Ağustos 2020 yılında Gornik Leczna

26 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

Przemyslaw Banaszak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Banaszak şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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