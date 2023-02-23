Przemyslaw Bargiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Bargiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Bargiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Bargiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Bargiel 26 Mart 2000 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Gabriel Bargiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Bargiel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Przemyslaw Bargiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Bargiel'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Bargiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Bargiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Bargiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Bargiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2016 yılında Ruch Chorzow

12 Temmuz 2017 yılında Milan U19

17 Ağustos 2018 yılında Spezia U19

30 Haziran 2019 yılında Milan U19

2 Eylül 2019 yılında Slask Wroclaw

Przemyslaw Bargiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Bargiel şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Przemyslaw Bargiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKS Ruch Chorzów (–2013), Ruch Chorzów (2013–2016)

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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