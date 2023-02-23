Przemyslaw Kapek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Kapek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Kapek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Kapek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Kapek 7 Mayıs 2003 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Kapek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Kapek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Przemyslaw Kapek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 29 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Kapek'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Kapek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Kapek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Kapek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Kapek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mayıs 2020 yılında Cracovia

Przemyslaw Kapek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Kapek şuan Cracovia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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