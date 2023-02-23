Przemyslaw Maj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Maj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Maj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Maj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Maj 6 Nisan 2003 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Maj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Maj Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Maj'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Maj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Maj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Maj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Maj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Stal Mielec II

21 Kasım 2020 yılında Stal Mielec

5 Ocak 2023 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2023 yılında Stal Mielec

Przemyslaw Maj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Maj şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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