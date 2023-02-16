Przemyslaw Placheta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Placheta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Placheta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Placheta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Placheta 23 Mart 1998 tarihinde Łowicz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Płacheta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Placheta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Przemyslaw Placheta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Placheta'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Placheta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Placheta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Placheta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Placheta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında LKS U19

1 Ocak 2012 yılında UKS SMS U19

1 Ocak 2013 yılında MKS Polonia U19

1 Ocak 2015 yılında Pol. Warszaw

26 Ağu 2015 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2017 yılında Sonnenhof-Gr.

10 Ocak 2018 yılında Pogon Siedlce

5 Temmuz 2018 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2019 yılında Slask Wroclaw

27 Temmuz 2020 yılında Norwich

6 Temmuz 2022 yılında Birmingham

3 Ocak 2023 yılında Norwich

Przemyslaw Placheta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Placheta şuan Norwich City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Przemyslaw Placheta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pelikan Łowicz, Łódzki KS, UKS SMS Łódź, MKS Polonia Warszawa, RB Leipzig

Polonya takımında 24 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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