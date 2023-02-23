Przemyslaw Sajdak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Sajdak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Sajdak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Sajdak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Sajdak 7 Şubat 2000 tarihinde Krosno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Sajdak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Sajdak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Przemyslaw Sajdak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Sajdak'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Sajdak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Sajdak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Sajdak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Sajdak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Karpaty Krosno

19 Temmuz 2018 yılında P. Niepolomice

12 Ağustos 2019 yılında LKS Lodz

11 Ağustos 2021 yılında Skra Czesto.

Przemyslaw Sajdak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Sajdak şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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