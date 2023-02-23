Przemyslaw Stolc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Stolc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Stolc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Stolc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Stolc 3 Temmuz 1994 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Stolc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Stolc Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Przemyslaw Stolc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Stolc'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Stolc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Stolc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Stolc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Stolc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arka Gdynia II

22 Temmuz 2013 yılında Arka Gdynia

4 Temmuz 2017 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2018 yılında Arka Gdynia

5 Temmuz 2018 yılında Chrobry Glogow

6 Ağustos 2021 yılında KKS Kalisz

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

Przemyslaw Stolc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Stolc şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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