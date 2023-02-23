Przemyslaw Szur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Szur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Szur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Szur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Szur 24 Mart 1996 tarihinde Wejherowo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Szur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Szur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Przemyslaw Szur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Szur'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Szur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Szur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Szur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Szur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Arka Gdynia II

16 Temmuz 2015 yılında Gryf Wejherowo

30 Haziran 2016 yılında Arka Gdynia II

13 Şubat 2017 yılında GKS Przodkowo

3 Temmuz 2017 yılında Baltyk Gdynia

10 Ocak 2019 yılında Kotwica

30 Temmuz 2020 yılında GKS Przodkowo

15 Ocak 2021 yılında Radunia Stezyca

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Przemyslaw Szur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Szur şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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