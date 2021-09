PS Plus Ekim 2021 oyunları nelerdir? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları hangileri? Ekim ayı tam liste ne zaman açıklanacak? Oyuncuların büyük bir heyecanla beklediği Playstation Plus Ekim 2021 oyunlarının sızdırıldığı haberinin ardından PS Plus Ekim 2021 oyunları nelerdir? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları hangileri? Ekim ayı tam liste ne zaman açıklanacak? soruları internette çokça aratılır oldu. İşte detaylar...

PS Plus Ekim 2021 oyunları nelerdir? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları hangileri? Ekim ayı tam liste ne zaman açıklanacak? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. PS PLUS EKİM 2021 OYUNLARI NELERDİR? PLAYSTATİON PLUS EKİM 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI HANGİLERİ? Sony tarafından her ay yayınlanan Playstation Plus oyunlarının Ekim ayı versiyonu oyunseverler tarafından merakla beklenirken 3 adet oyunun sızdırıldığı haberi şu sıralar internette çokça konuşuluyor. Fransız asıllı bir site olan Dealabs adlı internet sitesinden Billbill-kun isimli kullanıcı tarafından sızdırılan bu ücretsiz oyunların isimleri de herkes tarafından öğrenilmeye başladı. Alınan bilgilere göre Ekim ayı PlayStation Plus oyunları Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 olacak. Hell Let Loose sadece PlayStation 5 kullanıcıları için sunulacakken Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21'in ise PlayStation 4 versiyonları yer alacak. EKİM AYI TAM LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Genellikle her ayın son çarşamba günü oyunlarını duyuran Sony şirketi, 2021 Ekim ayının tam listesini 29 Eylül 2021 Çarşamba günü açıklayacak. ekimplaystation 4oyunSony