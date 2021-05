PS Plus Haziran 2021 oyunları neler? PlayStation Plus Haziran oyunları ne zaman çıkacak 2021? İspanyol site Areajugones PS Plus Haziran 2021 oyunlarını sızdırdığı bilgisinin ardından aboneler internette PS Plus Haziran 2021 oyunları neler? PlayStation Plus Haziran oyunları ne zaman çıkacak 2021? sorularını çokça aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

PS Plus Haziran 2021 oyunları neler? PlayStation Plus Haziran oyunları ne zaman çıkacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de sızıntı iddiasının ardından bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. PS PLUS HAZİRAN 2021 OYUNLARI NELER? PlayStation Plus aboneleri Haziran ayında verilecek olan ücretsiz oyunları beklerken İspanyol site Areajugones, oyunlardan birkaç tanesinin açıklandığını belirtti. PS Plus Haziran oyunları içerisinde Star Wars: Squadrons (PS4/PS5), Virtua Fighter 5: Ultimate Showdow (PS4/PS5) ve Operation: Tango (PS5) oyunları ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi. OYUNLARIN İÇERİKLERİ NELER? 1- STAR WARS: SQUADRONS (PS4) Return of the Jedi’ın olaylarından sonra geçen ve iki grubun alternatif bakış açılarından görünen tek oyunculu senaryoda çıktığınız bu yolculukta galaksinin en iyileri arasına katılın. New Republic özgürlük için savaşıyor. Empire düzeni sağlamak istiyor. New Republic ve Imperial filolarının X-wing ve TIE fighter gibi yıldız savaşçılarını kontrol edin. Kendinizi kokpit ortamına kaptırırken teçhizatınızı ve kozmetik ögeleri özelleştirin, silahlar, kalkanlar ve motorlar arasında güç aktarımı yapın. Ayrıca oyunun tümünü PSVR’da sanal gerçeklikte oynama seçeneğine de sahip olacaksınız! 2- OPERATİON TANGO (PS5) Operation: Tango, casusluk temalı iş birlikçi bir macera. Yakın gelecekteki yüksek teknolojili bir dünyanın çeşitli yerlerinde tehlikeli görevleri tamamlamanız için size ve arkadaşınıza meydan okuyor. İki kişilik özel bir takım olarak siz ve partneriniz AJAN ve HACKER olup birlikte çalışarak içeri sızacak, araştırma yapacak ve özgür dünyayı tehdit eden kuvvetleri ortadan kaldıracaksınız. İki farklı bakış açısından ortaklaşa çalışın, sizi birbirinize bağlayan tek şey sesleriniz olacak. Takım çalışması en önemlisi, işin püf noktası ise iletişim! 3- VİRTUA FİGHTER 5: ULTİMATE SHOWDOWN (PS4) Listedeki son oyun ise Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown olarak öne çıkıyor. Söz konusu oyun PlayStation 4 için olsa da, aynı zamanda PlayStation 5 üzerinden de oynanabilecek. PLAYSTATİON PLUS HAZİRAN OYUNLARI NE ZAMAN ÇIKACAK 2021? Yaşanan sızıntının ardından yapılan açıklamada PS Plus Haziran oyunlarının 1 Haziran'da indirmeye sunulacağının bilgisi verildi. PLAYSTATİON PLUS (PS PLUS) NE İŞE YARAR? PS Plus abonesi olan oyuncular bu aboneliğe özel olarak çevrim içi çok oyunculu oyun oynama, özel indirimlerden faydalanma, her ay ücretsiz oyun elde etme gibi pek çok ayrıcalığa sahip oluyor. PlayStation 4 ile birlikte çevrim içi oyunların oynanması PS Plus aboneliğine bağlı olarak gerçekleştiğinden çevrim içi oyun oynamak isteyen oyuncuların bu aboneliğe sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte abonelerin büyük ve özel indirimlerden faydalanma fırsatları da bulunuyor. Bu fırsatlar ve indirimler oyunlarda, eklentilerde ve ön siparişlerde geçerli oluyor. Son olarak hepinizin de bildiği gibi her ay indirebileceğiniz iki adet PS4 oyununu da bu abonelikle birlikte elde etmiş oluyorsunuz. Bu oyunlara abone olduğunuz süreç boyunca erişebilmeniz mümkün. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü oyun