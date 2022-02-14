PSG 1–0 Real Madrid Maç Sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ardından PSG, ikinci devrenin uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe, Real Madrid defansından iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı 90+4. dakikada ağlarla buluşturdu ve takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Öte yandan, Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan PSG'de, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

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