PSG Academy Bursa’da ikinci alt yapısını açtı

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) altyapısına Bursa'dan oyuncu kazandırmayı amaçlayan futbol okulu Bursa'da ikinci tesisini açtı.

Türkiye'de ilk tesislerini 2018 yılında, PSG Academy Türkiye Kurucusu Nihat Uğurlu tarafından İstanbul Ümraniye ve Beylikdüzü'de açarak başlayan Paris Saint-Germain Academy Turkey şubeleri, 2019 yılından itibaren hızlı bir büyümeye girerek sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul Florya'da açıldı. 29 Haziran 2019 tarihinde, dört büyükler dışında tek şampiyon unvanına sahip şehir olan Bursa'da, Nilüfer Asya Spor Merkezi'nde ilk tesisini açan Paris Saint-Germain Academy, Türkiye'deki 8. lokasyonunu Özlüce Timsaha Spor Tesisleri'nde görkemli bir lansmanla açtı.

3-4 yaş BabySchool'dan başlayıp, 18 yaşına kadar kadın ve erkek futbolcular yetiştirerek PSG altyapısına kazandırmayı amaçlayan Paris Saint-Germain Academy Türkiye'de UEFA PRO ve UEFA A Lisanslara sahip ve PSG tarafından eğitimden geçmiş teknik direktörler görev alıyor. Sporculara verilen futbol eğitimlerinin yanı sıra, İngilizce ve Fransızca yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri, spor psikolojisi, spor pedagolojisi, sporcu beslenmesi eğitimleri ile de çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve psikolojik gelişimleri destekleyerek sporcuların tüm gelişimleri kayıt altına alınarak verileri düzenli olarak Paris Saint-Germain'e raporlanıyor.

Timsaha Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen PSG Academy Özlüce lansmanına PSG Academy Bursa sporcuları ve ailelerinin yanında Turkcell İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar'da katıldı. Kurdele kesiminin ardından futbolcular antrenman yaptı.

"Stratejimiz 20 şehir ve 30 lokasyon"

PSG Academy olarak hedeflerini söyleyen Türkiye kurucusu Nihat Uğurlu, "Bugün itibariyle Bursa'da 2'nci tesisimizi açıyor ve Bursa'da olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'deki stratejimiz 20 şehir ve 30 lokasyonda olmak. Buda 8 binin üzerinde bir sporcu sayısı olmak. Bu sayıda ilerleyen 4-5 yıl içerisinde Türk futbolunun alt yapılarını besleyen en büyük oluşum olacak." Diye konuştu.

Futbolcuların gelişimi için her türlü eğitimin verildiğini söyleyen Uğurlu, "PSG Academy'ye gelen her futbolcu Neymar ve Mbappe'nin gördüğü antrenmanı görüyor. Böylelikle hayallerine daha çabuk ulaşmış oluyor. PSG Academy olarak biz gelen her sporcuya, futbol eğitimi yanında kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Gelen her sporcu Fransızca ve İngilizce eğitimi alıyor. Beslenme doktoru desteğimiz var, spor psikoloji uzmanlarımız var. Çocuklarımızın zihinsel olarak nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda destek oluyoruz. Pedegoglarımız her Pazar günü birebir çocuklarla görüşüyor. Türkiye'de alt yapılardan futbolcu çıkmamasının en büyük nedenlerinin bir tanesi de eğitimcilerimizin eğitimli olmaması. Biz PSG Academy'e katılan her eğitimciyi mutlaka yurt dışından getirdiğimiz eğitimcilerle her ay periyodik eğitimlerle çocuklarımızın hayallerine daha kısa sürede ulaşması için çocuklarımızı değerli kırıyoruz" ifadesinde bulundu.

Dünyanın en büyük markalarından biri olan PSG'yi Bursa'ya kattıkları için mutlu olduklarını söyleyen PSG Academy Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erebay, "Bugün çok heyecanlıyız. Bursa'ya bir lokasyonu açmanın daha heyecanını yaşıyoruz. 29 Haziran'da ilk şubemizi açtık ve Bursa ile tanışmıştık. Bursalılar bizi sıcak bir şekilde karşıladı. Dünyanın en iyi markalarından biri olan PSG markasını ve bu markanın en büyük akademisi olan PSG Academy'i Bursa'ya katmanın gururunu yaşıyoruz." Dedi.

Açılan yeni şubeyle daha fazla fertleri değebilecekleri için heyecanlı olduklarını söyleyen PSG Academy Türkiye Teknik Sorumlusu Hamza Gezmiş, "PSG Academy ailesi giderek büyüyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Eğitim felsefesi, saha içi ve saha dışında karşılaştığı problemlere çözüm üretebilecek futbolcular yetiştirmek olan akademimizin, Bursa'da 2'inci kez bir yerleşke açıyor olması ve bununla daha çok bireye temas etmesi bizi çok mutlu ve motive ediyor. PSG Academy Bursa'ya farklı bir bakış açısı getirdi. Sonuç değil süreç odaklı yaklaşımlar, pozitif yaklaşımlar bunun yanında PSG resmi mitolojisinin uygulanıyor olması çocukların gelişimine önemli katkılar veriyor. Bugün çok mutluyuz. Bursa Özlüce yerleşkemiz 8'inci yerleşkemiz. Ne kadar çok çocuğa değebilirsek, ne kadar çok çocuğun hayalini gerçekleştirebilirsek, rehberlik yapabilmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

