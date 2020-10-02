PSG - Angers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Geçtiğimiz sezonun Ligue 1 şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Paris-Saint Germain, 2020-2021 sezonuna kadrosundaki yıldızların yaşadığı koronavirüs vakaları ile girmişti. İlk iki hafta maçlarına Neymar, Mbappe ve Di Maria'dan yoksun çıkan PSG, bu maçlarda puan kaybı yaşamıştı. 2. haftanın ardından toparlayan Fransa ekibi, son 3 maçında da 3 galibiyet aldı. Bugün rakibi olan Angers ile aynı puanı paylaşan yıldızlar topluluğu, kendi evinde oynayacağı maçın favorisi. Peki, Paris Saint Germain - Angers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PARİS SAİNT GERMAİN - ANGERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

2 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak olan Paris Saint Germain - Angers maçı, Parc des Princes stadında oynanacak. Karşılaşmayı, tecrübeli hakem Frank Schneider yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Paris Saint Germain - Angers mücadelesi, bu gece saat 22.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlanacak. Ancak bu kanalı izlemeniz için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir. Karşılaşmayı Nesine.com ve Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz izlemekte mümkün.