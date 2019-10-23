PSG, Club Brugge'yi 5-0 yendi

Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Fransa ekibi Paris Saint-Germain, deplasmanda Belçika takımlarından Club Brugge'yi 5-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

Kaynak: DHA