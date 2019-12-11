Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak ve Parc des Princes'de oynanacak. Maç öncesi PSG - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.

PSG XI: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

PSG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Müsabaka 23.00'te beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Ionut Avram.

MAÇTAN NOTLAR

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor. Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

SARI KIRMIZILILAR, BU SEZON UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN AZ GOL ATAN TAKIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda. A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip. Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

SARI-KIRMIZILILAR AVRUPA'DA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, son sezonlardaki kötü grafiğiyle eski günlerini özlüyor. Son 2 sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 19 müsabakada da galibiyet sevinci yaşayamadı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA OYNANAN 78. MAÇ

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

GALATASARAY KAZANMASI HALİNDE 100. GALİBİYETİNİ ELDE EDECEK

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 284 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 377 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 423 gole engel olamadı. Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, kazanması durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.