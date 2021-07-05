PSG ile Trabzonspor yeniden masaya oturacak!

Bu sezon Abdullah Avcı ile birlikte kaliteli bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olmak isteyen Trabzonspor sezon başlamadan önce kendini güçlü takımlara karşı test etmek istiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'le görüşen ve hazırlık maçı teklifinde bulunan Trabzonspor'a maddi yükünü sarsacak şekilde geri dönüş veren Fransız ekibi bu maç ihtimalini rafa kaldırtmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre PSG bu ısrarından vazgeçti.

YENİ BİR TEKLİFLE GELDİLER

Trabzonspor'dan maç için 250 bin euro isteyen ve tüm masrafları bordo mavili ekibin ödemesini talep eden Paris Saint Germain geri adım attı. Bordo mavililere ulaşarak yeni teklifte bulunan Fransız ekibi maçın gerçekleşme ihtimalini artırdı.

TARİH 28 TEMMUZ

28 Temmuz’da İstanbul Olimpiyat stadında oynanması planlanan maçiçin Paris Sain Germain’in İstanbul’da 2 gün kalacağı ve otel masraflarını Trabzonspor ile yarı yarıya bölüşerek ödeyeceği öğrenildi. Şehirde yapılacak otobüs transferlerinin ortaya çıkaracağı masraflar Trabzonspor tarafından karşılanacağı ve uçak masraflarını ise PAris Sain Germain kendisi ödeyecek.

Bilet satışları, yayın hakları ve reklam gelirleri ise iki takım arasında paylaştırılacak

Hazırlık maçının oynanıp oynanmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.