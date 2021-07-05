İşverenler bu haberden hoşlanmayacak! İzlanda'da en büyük 'haftada 4 gün çalışma deneyi' başarılı oldu: Üretkenlik ve refah arttı!Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 5. bölüm canlı izleBeşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da gitSt. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: St. Petersburg Başkansolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti!Aşkın Tarifi 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 5. bölüm canlı izleKalp Yarası 2. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izleDile kolay tam 7 yıl! Mutlu sonla biten bir ayrılık hikayesi | Kaybolan köpeğini yıllar sonra kilometrelerce uzakta bulduHabertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?BİM kurbanlık fiyatları 2021 | BİM kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TRABZONSPOR
  4. PSG ile Trabzonspor yeniden masaya oturacak!

PSG ile Trabzonspor yeniden masaya oturacak!

Hazırlık sürecini kaliteli takımlarla maç oynayarak geçirmek isteyen Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain ile görüşme gerçekleştirerek hazırlık maçı talep etmişti. Ancak Fransız ekibinin bu maç için tüm masrafları Trabzonspor'a yüklemesi ve 250 bin euro talep etmesi bordo mavilileri vazgeçirmişti. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PSG ile Trabzonspor yeniden masaya oturacak!

Bu sezon Abdullah Avcı ile birlikte kaliteli bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olmak isteyen Trabzonspor sezon başlamadan önce kendini güçlü takımlara karşı test etmek istiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'le görüşen ve hazırlık maçı teklifinde bulunan Trabzonspor'a maddi yükünü sarsacak şekilde geri dönüş veren Fransız ekibi bu maç ihtimalini rafa kaldırtmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre PSG bu ısrarından vazgeçti.

PSG ile Trabzonspor yeniden masaya oturacak!

YENİ BİR TEKLİFLE GELDİLER

Trabzonspor'dan maç için 250 bin euro isteyen ve tüm masrafları bordo mavili ekibin ödemesini talep eden Paris Saint Germain geri adım attı. Bordo mavililere ulaşarak yeni teklifte bulunan Fransız ekibi maçın gerçekleşme ihtimalini artırdı. 

TARİH 28 TEMMUZ

28 Temmuz’da İstanbul Olimpiyat stadında oynanması planlanan maçiçin Paris Sain Germain’in İstanbul’da 2 gün kalacağı ve otel masraflarını Trabzonspor ile yarı yarıya bölüşerek ödeyeceği öğrenildi. Şehirde yapılacak otobüs transferlerinin ortaya çıkaracağı masraflar Trabzonspor tarafından karşılanacağı ve uçak masraflarını ise PAris Sain Germain kendisi ödeyecek.

Bilet satışları, yayın hakları ve reklam gelirleri ise iki takım arasında paylaştırılacak

Hazırlık maçının oynanıp oynanmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

PSG ile Trabzonspor yeniden masaya oturacak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT