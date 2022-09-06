Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan ekibi Juventus kozlarını paylaştığı maçı canlı olarak izlemek isteyenler için PSG - Juventus maçı canlı izle | PSG - Juventus maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

PSG - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

PSG ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçı 6 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanıyor.

Paris'teki Parc des Princes stadyumunda saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor. Maçın VAR hakemi Alman Marco Fritz görev yapıyor.

PSG - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

PSG - JUVENTUS MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

PSG - Juventus maçı, EXXEN platformundan şifreli olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyelik alması gerekmektedir.

PSG - JUVENTUS MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Maçın yayınlanacağı ülkeler ve kanal bilgileri şöyle:

Arnavutluk: Tring , RTSH

Ermenistan: Vivaro Sports

Avusturya: ServusTV , Sky Austria

Azerbaycan: CBC Sport , Saran

Belçika: RTL , VTM , Proximus

Bosna Hersek: Arena Sport

Bulgaristan: bTV , A1

Hırvatistan: HRT , Arena Sport

Kıbrıs: CYTA

Çek Cumhuriyeti : TV Nova, Voyo, Premier Sports

Danimarka: Viaplay

Estonya: Viaplay

Finlandiya: MTV (C More)

Fransa: Canal+ ,beIN , RMC Sport

Georgia: Adjara , Silknet

Almanya: Prime Video , DAZN

Cebelitarık : Gibtelecom

Yunanistan: Cosmote TV , MEGA

Macaristan: MTVA , Sport1

İzlanda: Viaplay , Syn

İsrail: The Sports Channel

İtalya: Mediaset , Prime Video , Sky Italia

Kazakistan: QazSport, Q Sport League,

Kosova: Arena Sport, Artmotion

Letonya: Viaplay

Litvanya: Viaplay