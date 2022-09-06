Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan ekibi Juventus kozlarını paylaştığı maçı canlı olarak izlemek isteyenler için PSG - Juventus maçı canlı izle | PSG - Juventus maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...
PSG - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE
PSG ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçı 6 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanıyor.
Paris'teki Parc des Princes stadyumunda saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor. Maçın VAR hakemi Alman Marco Fritz görev yapıyor.
PSG - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE
PSG - JUVENTUS MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
PSG - Juventus maçı, EXXEN platformundan şifreli olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyelik alması gerekmektedir.
PSG - JUVENTUS MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Maçın yayınlanacağı ülkeler ve kanal bilgileri şöyle:
Arnavutluk: Tring , RTSH
Ermenistan: Vivaro Sports
Avusturya: ServusTV , Sky Austria
Azerbaycan: CBC Sport , Saran
Belçika: RTL , VTM , Proximus
Bosna Hersek: Arena Sport
Bulgaristan: bTV , A1
Hırvatistan: HRT , Arena Sport
Kıbrıs: CYTA
Çek Cumhuriyeti : TV Nova, Voyo, Premier Sports
Danimarka: Viaplay
Estonya: Viaplay
Finlandiya: MTV (C More)
Fransa: Canal+ ,beIN , RMC Sport
Georgia: Adjara , Silknet
Almanya: Prime Video , DAZN
Cebelitarık : Gibtelecom
Yunanistan: Cosmote TV , MEGA
Macaristan: MTVA , Sport1
İzlanda: Viaplay , Syn
İsrail: The Sports Channel
İtalya: Mediaset , Prime Video , Sky Italia
Kazakistan: QazSport, Q Sport League,
Kosova: Arena Sport, Artmotion
Letonya: Viaplay
Litvanya: Viaplay