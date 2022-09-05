Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan ekibi Juventus kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

PSG - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG ile Juventus arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçı 6 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Paris'teki Parc des Princes stadyumunda saat 22.00'da başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın VAR hakemi Alman Marco Fritz olacak.

PSG - Juventus maçı, EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.

Maçın yayınlanacağı ülkeler ve kanal bilgileri şöyle:

Arnavutluk: Tring , RTSH

Ermenistan: Vivaro Sports

Avusturya: ServusTV , Sky Austria

Azerbaycan: CBC Sport , Saran

Belçika: RTL , VTM , Proximus

Bosna Hersek: Arena Sport

Bulgaristan: bTV , A1

Hırvatistan: HRT , Arena Sport

Kıbrıs: CYTA

Çek Cumhuriyeti : TV Nova, Voyo, Premier Sports

Danimarka: Viaplay

Estonya: Viaplay

Finlandiya: MTV (C More)

Fransa: Canal+ ,beIN , RMC Sport

Georgia: Adjara , Silknet

Almanya: Prime Video , DAZN

Cebelitarık : Gibtelecom

Yunanistan: Cosmote TV , MEGA

Macaristan: MTVA , Sport1

İzlanda: Viaplay , Syn

İsrail: The Sports Channel

İtalya: Mediaset , Prime Video , Sky Italia

Kazakistan: QazSport, Q Sport League,

Kosova: Arena Sport, Artmotion

Letonya: Viaplay

Litvanya: Viaplay