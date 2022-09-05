Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan ekibi Juventus kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...
PSG - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PSG ile Juventus arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçı 6 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak.
Paris'teki Parc des Princes stadyumunda saat 22.00'da başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın VAR hakemi Alman Marco Fritz olacak.
PSG - Juventus maçı, EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.
Maçın yayınlanacağı ülkeler ve kanal bilgileri şöyle:
Arnavutluk: Tring , RTSH
Ermenistan: Vivaro Sports
Avusturya: ServusTV , Sky Austria
Azerbaycan: CBC Sport , Saran
Belçika: RTL , VTM , Proximus
Bosna Hersek: Arena Sport
Bulgaristan: bTV , A1
Hırvatistan: HRT , Arena Sport
Kıbrıs: CYTA
Çek Cumhuriyeti : TV Nova, Voyo, Premier Sports
Danimarka: Viaplay
Estonya: Viaplay
Finlandiya: MTV (C More)
Fransa: Canal+ ,beIN , RMC Sport
Georgia: Adjara , Silknet
Almanya: Prime Video , DAZN
Cebelitarık : Gibtelecom
Yunanistan: Cosmote TV , MEGA
Macaristan: MTVA , Sport1
İzlanda: Viaplay , Syn
İsrail: The Sports Channel
İtalya: Mediaset , Prime Video , Sky Italia
Kazakistan: QazSport, Q Sport League,
Kosova: Arena Sport, Artmotion
Letonya: Viaplay
Litvanya: Viaplay