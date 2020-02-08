PSG - Lyon maçı ne zaman? PSG - Lyon maçı hangi kanalda?

İki takım PSG - Lyon karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 24. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında 58 puanlı lider PSG, bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan ve 33 puanla 6. sırada yer alan Lyon'u konuk edecek. PSG'nin Brezilya'lı süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

PSG - Lyon maçı hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de son iki sezondur şampiyon olan ve bu sezon da en yakın rakibi Marsilya ile arasında 12 puan fark bulunan Paris Saint-Germain sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunda Mbappe, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi gibi yıldızları bulunduran Paris ekibi ligde son 4 maçını kazanırken, son 11 maçtır da mağlubiyet yüzü görmedi. Paris Saint-Germain ligdeki son yenilgisini 1 Kasım 2019 tarihinde Dijon’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak almıştı.

Parc des Princes'de oynanacak mücadele 9 Şubat Pazar günü TSİ 23.05'te başlayacak. Clement Turpin'in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kadrosunda eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer’in de yer aldığı Lyon ise ligde 33 puan ile 6’ncı sırada yer alıyor. Lyon, ligdeki son iki maçında sadece 1 puan alabildi.

PSG - Lyon muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Kehrer, Kimbempe, Kurzawa, Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler, Icardi, Mbappe

Lyon: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal, Tousart, Mendes, Ekambi, Aouar, Terrier, Dembele

Kritik maçta PSG'de sakatlıkları bulunan Bernat, Dagba, Thiago Silva ve Neymar forma giyemeyecekler. Marquinhos, Diallo ve Herrera'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konuk ekip Lyon'da ise Dubois, Kone, Depay, Adelaide ve Solet zorlu maçı kaçıracak isimler.