Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında devam edecek olan Devler Ligi'nde tek temsilcimiz Başakşehir'in grubundaki PSG ve Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İki takım arasındaki son maçı Fransa ekibi Paris Saint Germain, deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Peki, PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde günün en çok beklenen maçı PSG - Manchester United, Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak. Parc de Princes Stadı'nda oynanacak mücadele, tüm futbolseverlerin ilgisi üzerinde oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak PSG - Manchester United maçı, beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR