PSG - Manchester United maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında devam edecek olan Devler Ligi'nde tek temsilcimiz Başakşehir'in grubundaki PSG ve Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İki takım arasındaki son maçı Fransa ekibi Paris Saint Germain, deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Peki, PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde günün en çok beklenen maçı PSG - Manchester United, Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak. Parc de Princes Stadı'nda oynanacak mücadele, tüm futbolseverlerin ilgisi üzerinde oynanacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele, İspanyol hakem Mateu Lahoz tarafından yönetilecek. Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ve Roberto del Palomar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak PSG - Manchester United maçı, beIN SPORTS HD 4 ekranlarından yayınlanacak.

PSG - Manchester United maçını izlemek için tıklayınız.

PSG - MANCHESTER UNITED MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalları şifresiz izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR