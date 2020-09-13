PSG - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa'da son şampiyon Paris Saint Germain, evinde Marseille'yi ağırlıyor. Ligde bu sezonda en büyük şampiyonluk favorisi olan PSG, sezona Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı final maçı dolayısıyla geç başlamıştı. Sezonun ilk maçını geçtiğimiz Perşembe günü Lens'e karşı oynayan PSG, mücadeleden 1-0 yenilerek ayrılmıştı.

Koronavirüs karantinasında bulunan birçok futbolcuğuyla birlikte kadrosuna önemli eksiklikler bulunan PSG'nin Marseille karşısında favori olduğu söylenemez. Peki, PSG - Marseille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PSG - MARSEILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Paris Saint Germain ve Marseille arasında oynanacak olan mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Jerome Brisard olacak. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisizi olarak oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi şifresiz olarak izlemekte mümkün. Nesine.com üzerinden PSG ve Marseille maçı canlı olarak izlenebilir.