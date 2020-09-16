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PSG - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa'da sezona iki yenilgiyle başlayan Paris Saint Germain, 3. hafta maçında Metz'i ağırlıyor. Peki, PSG - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PSG - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa'da sezona Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı final yüzünden geç giren PSG, takımdaki koronavirüs karantinasında bulunan birçok futbolcu yüzünden ilk 2 hafta maçlarına oldukça eksik kadrolarla çıkmıştı. Ligue 1'de oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılan Paris Saint Germain, geçtiğimiz hafta oynanan olaylı Marsilya maçıyla tamamen sarsıldı. 

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir dönem geçiren ancak finalde, kupayı Bayern Münih'e kaptırmaktan kurtulamayan PSG'nin, bu sezon yine aynı başarıyı tekrarlamayı istiyor. Ancak şu ana kadar yeni sezon için iyi bir görüntü çizemeyen yıldızlar topluğu, 3. hafta Metz'i evinde ağırlayacak. Metz'de şu ana kadar Ligue 1'de oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılamadı. İki takım arasındaki zorlu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, PSG - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PSG - METZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, evinde Metz'i ağırlıyor. 16 Eylül saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, Parc des Princes stadında oynanacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

16 Eylül saat 22.00'de başlayacak olan PSG - Metz maçını, Nesine.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Mücadelenin aynı zamanda beIN SPORTS ekranlarından da naklen yayınlanması bekleniyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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