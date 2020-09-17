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PSG nihayet kazanmayı başardı: Paris Saint-Germain- 1 , Metz- 0

Paris ekibi, Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 90+3'üncü dakikada Julian Draxler'in attığı golle kazandı.Konuk ekip Metz'te 65'inci dakikada kırmızı kart gören Abdou Diallo, takımını 10 kişi bıraktı.

PSG nihayet kazanmayı başardı: Paris Saint-Germain- 1 , Metz- 0

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Metz'i 1-0 yendi.

Paris ekibi, Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 90+3'üncü dakikada Julian Draxler'in attığı golle kazandı.

Konuk ekip Metz'te 65'inci dakikada kırmızı kart gören Abdou Diallo, takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki ilk iki maçında Lens ve Olympique Marsilya'ya kaydeden PSG, yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

- Olaylı maçın cezaları açıklandı

Öte yandan, Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), PSG'li Layvin Kurzawa'ya 6 maç, Neymar ve Leandro Paredes'e biri ertelemeli 3 maç, Olympique Marsilyalı Jordan Amavi'ye 3 maç, Dario Benedetto'ya 1 maç ceza verdi.

Neymar'ın ırkçı ifadeler kullanmakla suçladığı Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez hakkında ise incelemenin devam ettiği belirtildi.

 



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