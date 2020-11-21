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PSG'de Neymar ve Mbappe krizi! Sözleşme uzatılacak mı?

PSG'nin yıldız futbolular Kylian Mbappe ve Neymar'ın sözleşmesinin uzatılmasında sorun yaşadığı ifade edildi.

PSG'de Neymar ve Mbappe krizi! Sözleşme uzatılacak mı?

Fransız ekibi PSG'de takımın iki yıldızı Neymar ve Mbappe'nin sözleşmenin uzatılmasında zorlu bir süreç yaşanıyor. Fransa'nın saygın spor gazetelerinden L'Equipe, PSG'nin pandemi döneminden en çok etkilenen kulüplerden biri olduğunu belirttiği haberinde iki oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesinde sıkıntı yaşamak istemiyor. Gazete,  PSG'nin Neymar ve Mbappe'nin isteklerine cevap vermezse ayrılık ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. 

PSG'de Neymar ve Mbappe krizi! Sözleşmeler uzatılmayacak mı?

REAL MADRİD, MBAPPE İÇİN PUSUDA BEKLİYOR

Transfer iddialarına  göre Real Madrid, Mbappe için 2021'de harekete geçecek. Real Madrid, sözleşmesinin son senesine girecek olan Mbappe'yi bu kozu kullanarak yaklaşık 150 Milyon Euro'ya renklerine bağlamaya çalışacak.

PSG kariyerinde 124 karşılaşmada 90 gol ve 51 asistle oynayan Mbappe için daha önce çıkan haberlerde de yıldız oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği ifade edilmişti. 

Mbappe ve Neymar'ın 2022 yazına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.

PSG'de Neymar ve Mbappe krizi! Sözleşmeler uzatılmayacak mı?

Tayfun Altuntaş
Editör


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