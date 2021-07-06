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  3. PSG'den transfere dev bütçe | 200 milyon euro ayırdılar

PSG'den transfere dev bütçe | 200 milyon euro ayırdılar

Geçtiğimiz sezon istediği başarılara ulaşamayan Paris Saint Germain'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fransız ekibi transfere dev bir bütçe ayırdı.

PSG'den transfere dev bütçe | 200 milyon euro ayırdılar

Paris Saint Germain ekibi geçen sezonki başarısızlığı yaşamamak için dev bütçe ayırdı. Daha önce de dünya çapında yüksek bütçeli transferlere imza atan Fransız ekibi yeni rekorlara imza atacak gibi görünüyor.  Yıldız oyuncular ile anlaşmak isteyen PSG'de transfere 200 milyon euroluk bütçe ayrıldı.

İLK HEDEF HAKİMİ

Paris Saint-Germain'in, Borussia Dortmund'da etkili bir performans sergileyen ve Inter'de şampiyonluğa ulaşan sağ bek Achraf Hakimi için İtalyan kulübüne 70 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Barcelona ile sözleşmesi sonra eren Lionel Messi'nin de Paris Saint Germain'in radarında olduğu ifade edildi.

PSG'den transfere dev bütçe | 200 milyon euro ayırdılar

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