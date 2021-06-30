PSG'nin Trabzonpor'dan isteği şok etti! 250 bin euro

İddialı bir kadro kurmaya çalışan ve önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi sergilemek isteyen Trabzonspor'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İç ve dış transferlerle kadrosunu güçlendiren bordo mavili ekip hazırlık kampı sürecini iyi geçirerek lige zinde başlamak istiyor. Bu kapsamda önemli bir takımla hazırlık maçı oynayacağını açıklayan yönetim Paris Saint Germain'e teklif götürdü.

Bu teklif karşısında isteklerini ileten PSG yönetimi bordo mavili ekibi şaşırttı. Fransız ekibi bu maç için tüm masrafları Trabzonspor'un ödemesi yönünde bir istekte bulunurken maça katılmak için 250 bin euro talep etti. Bu isteklerin üzerine Trabzonspor yönetimi bu programı iptal etti ve diğer görüşmelere odaklandı.