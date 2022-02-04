Psikanaliz ne demek, TDK'ya göre Psikanaliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikanaliz ne demek? Psikanaliz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikanaliz kelimesi. Peki psikanaliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikanaliz nedir, psikanaliz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PSİKANALİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikanaliz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Psikanaliz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikanaliz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhsal çözümleme

