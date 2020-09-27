Psikiyatri bölümünde yatan hasta kaldığı odayı ateşe verdi!

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda psikolojik tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yatan bir kişi sabah saatlerinde kaldığı odayı kendisinin de içinde bulunduğu sırada yaktı. Dumanları gören baba ne kadar uğraşsa da oğlunu alevlerden çıkaramadı. Çıkan yangında ise 2 kişi yaralandı.

Saat 04.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3. katında meydana gelen olayda hastanenin 3. katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. O sırada refakatçı olarak kalan baba Kadir Beşparmak, tecrit bölümünden çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

YATAĞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken sepetli araçlarıyla da binada mahsur kalan hastaları kurtardı. Yangını çıkaran Mehmet Beşparmak olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.