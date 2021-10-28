Psikiyatri ne demek, TDK'ya göre Psikiyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikiyatri ne demek? Psikiyatri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikiyatri kelimesi. Peki psikiyatri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikiyatri nedir, psikiyatri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PSİKİYATRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikiyatri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Psikiyatri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikiyatri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı

