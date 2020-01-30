Psiko-sosyal destek ekipleri deprem bölgesinde

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için ilk andan itibaren bölgede çalışmalarını yürütüyor.

Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından uzman ekipleriyle olay yerine giden Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki psiko-sosyal destek ekipleri, Elazığ başta olmak üzere Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçesindeki depremden etkilenen köylerdeki depremzedelerle bir araya geldi. Hastanelerde ve enkaz alanlarında bulunan depremzedelerle tek tek görüşerek öncelikli ihtiyaçları tespit eden ve ilgili kurumlara yönlendiren uzmanlar, psiko-sosyal destek için kurulan çadırlarda da vatandaşların yaşadığı travmayı atlatmaları için hizmet sunuyor.

Çalışmalar, vatandaşların yaşadıkları travmayla baş etme kapasitelerini güçlendirmek ve en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre sürdürülüyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Başta Elazığ olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 24 Ocak 2020 Cuma günü Saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem hepimizi derinden üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve Valimiz Aykut Pekmez'in talimatları doğrultusunda deprem travmasının atlatılması, normalleşmenin sağlanması ve vatandaşlarımızın gündelik hayata yeniden adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla İl Müdürlüğümüzde kriz masası oluşturarak koordinasyonu sağlayıp hızlı bir şekilde psiko-sosyal müdahale ekiplerimizle olay yerine intikal ettik. Elazığ ve Gerger ve Sincik ilçemiz ile bağlı köylerinde depremden etkilenen kardeşlerimize onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve travmalarını ortadan kaldırmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elazığ ve çevre illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA