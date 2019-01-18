Psikolog Coşkun: “Çocukların değerini karnedeki notlar belirlemez”

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Uzmanlar, birinci dönemin yorgunluğunu atmak, ikinci döneme yüksek motivasyonla başlamak ve eksikleri tamamlamak için sömestrin önemli olduğunu belirtirken, ailelere de çocukla ilişkinin sadece karne başarısı üzerinden olmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Ailelere yarıyıl tatiline ilişkin tavsiyelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzmanı Psikolog Esra Coşkun, "Karne, çocuklarınızın sadece akademik başarısını ya da yalnızca bir alanda gösterdiği başarısızlığı yansıtır ve o konu üzerinde ilerlemeniz için size bir yol haritası belirler. Karne, çocuğun ilgi ve yeteneklerinin göstergesi değildir. Çocukların değerini karnedeki notlar belirlemez. Başarı odaklı ebeveynlerde sıklıkla gördüğümüz aşırı eleştiri ve aşağılama, çocukların ve gençlerin ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle ergenlik döneminde yer alan gençlerin ebeveynleri ile çatışma yaşamalarına ve aile üyelerinin birbirlerinden uzaklaşmasına sebebiyet verebilmektedir" dedi.

"Çocukla ilişki sadece karne başarısı üzerinden olmamalı"

Anne ve babalara yarıyıl tatilinin nasıl değerlendirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Coşkun, "Öğrenciler bir tatil dönemine girdi. Öncelikle ciddi bir çalışma sürecinden geçtikleri için, bu dönem onların streslerinden arınıp rahat bir şekilde ikinci yarıya hazırlanacakları bir dönemdir. Fakat bu süreyi sadece tatil rehaveti ile geçirmek de öğrencileri derslerinden uzaklaştırabilir. Bu sebeple öğrenci, kendi kapasitesine uygun bir çalışma stratejisi belirlemelidir. Böylelikle öğrenciler hem tatillerini yaparak hem de eğitimlerinden çok da kopmadan bu süreci iyi değerlendirebilirler. Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor. Çocukla ilişki sadece okul, ders ve karne başarısı üzerinden olmamalıdır. Her koşulda sevildiğini çocuğa hissettirmek öz güven gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çocuğunuza değer verdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin. Bir sonraki dönem daha başarılı olacağına inandığınızı her daim vurgulayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA