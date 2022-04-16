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  3. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşkınlık yarattı, ne diyeceğini bilemedi: "Eşim beni grup sekse zorluyor, istemediğimi söylüyorum surat asıyor"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşkınlık yarattı, ne diyeceğini bilemedi: "Eşim beni grup sekse zorluyor, istemediğimi söylüyorum surat asıyor"

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorunlarını dinleyerek onlara yol gösteren psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şoke etti. Bir kullanıcının, Ezmeci'ye " Eşim beni grup sekse zorluyor, ben istemediğimi söylüyorum, surat asıyor, ne yapmalıyım?" sorunu sorması ise yorumsuz bıraktı.

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşkınlık yarattı, ne diyeceğini bilemedi: "Eşim beni grup sekse zorluyor, istemediğimi söylüyorum surat asıyor" 1112

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologlar arasında yer alıyor. 