Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşkınlık yarattı, ne diyeceğini bilemedi: "Eşim beni grup sekse zorluyor, istemediğimi söylüyorum surat asıyor" Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorunlarını dinleyerek onlara yol gösteren psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şoke etti. Bir kullanıcının, Ezmeci'ye " Eşim beni grup sekse zorluyor, ben istemediğimi söylüyorum, surat asıyor, ne yapmalıyım?" sorunu sorması ise yorumsuz bıraktı.

1 12 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologlar arasında yer alıyor.