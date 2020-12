Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis' Exxen'de İşte Katarsiz tanıtım fragmanı!

Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis'in tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayın hayatına Youtube ile başlayan 'Katarsis' geçtiğimiz günlerde Exxen'e geçen programlar arasına girdi.

Ünlü isimleri ve ilginç hayat hikayeleri olan konuklarını ağırlayarak sohbet havasında onların hikayeleriyle, yaşamlarına dokunan Katarsis, yeni bölümleriyle bundan sonra Exxen'de yer alacak.

Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Orkun Işıtmak, Enes Batur, Reynmen, Berkcan Güven, Hasan Can Kaya ve daha pek çok YouTuber gibi Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platforma geçen tecrübeli sunucunun yeni hayat hikayelerini konu alacak programı merakla bekleniyor.

KATARSİS EXXEN TANITIM FRAGMANI

Kafanızı çevirdiğiniz her olay için, görmezden geldiğiniz her hayat için, kendinizde fark etmediğiniz her duygu için,

vicdanınızın sesini açar mısınız?

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la Katarsis ve Katarsis X-TRA #EXXEN 'de!

KATARSİS NE DEMEK?

Katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmış bir sözcüktür. ... Literatürde, ruhun hem özgürlüğüne hem de tarafsızlığına kavuşturulmasını simgeleyen bir retorik olan Katarsis, özünde ruhani başkalaşmayı, hatta bunun için bazen boyut değiştirmeyi (Astral olarak) de anlatmaktadır.