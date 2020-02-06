Psikolog Köksal: “Rezonans terapisi, alternatif tıpta öne çıktı”

Psikolog Jale Köksal, alternatif tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapilerinin, sigara bırakma, iştah azaltma, kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek konusunda insanlara yardımcı olarak alternatif tıpta öne çıktığını söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Psikoloğu Jale Köksal, dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmakta olan alternatif tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapileri ile ilgili açıklama yaptı. Rezonans terapilerinin, sigara bırakma, iştah azaltma, kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek alanlarında uygulandığını belirten Köksal, "Rezonans terapileri, her türlü hastalıkta sistemi desteklemek, bedeni enerji seviyesinde dengelemek ve iyileşme potansiyelini arttırmak için kullanılır. Rezonans terapisi ile sigara bırakma, iştah azaltma (zayıflama), kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek hizmeti veriyoruz" dedi.

Rezonans terapi uygulamalarına ilişkin bilgi veren Köksal, "Sigarayı bırakma terapisinde, 45 dakikalık bir rezonans terapi sonrası vücudun nikotine olan bağımlılığı nötr hale gelerek "vücudun sigara istemiyor olması, fiziksel bir istek duymama hali" yaşamasına sebep olur. Sigaraya karşı ister psikolojik ister fiziksel bağımlılığı olan herkes sigara bağımlılığından kurtulabilir" diye konuştu.

"İki seansta iştahınız belirgin ölçüde azalır"

Zayıflamak isteyenler için de iştah azaltma yöntemi uyguladıklarını dile getiren Köksal, "Rezonans terapiyle 4 gün ara ile yapacağımız 2 seansta, size kilo aldıran gıdalardan kolayca uzaklaşmanızı sağlıyoruz. İlk seanstan itibaren hamur işleri, makarna, pilav, tatlı, şeker gibi gıdalara düşkünlüğün ve iştahınızın belirgin ölçüde azaldığını fark edeceksiniz. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte kilo verme hızınızda da artış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rezonans terapisiyle kronik ağrıların da azaltılabildiğini kaydeden Köksal, "Ağrı bedenimizde bazı şeylerin yolunda gitmediğinin alarmıdır. Aslında organizmayı korumak için ağrı çok önemlidir. Zarar verici hareketlerden ve maddelerden kaçınmamızı sağlar. Rezonans cihazı, dokunun ağrı için attığı çığlığı duymakta ve bloke edilmiş enerjiyi tekrar harekete geçirerek ağrıyı azaltmakta ve yok etmektedir" dedi.

Rezonans terapisinde ruhsal destek verdiklerini de ifade eden Köksal, "Günümüzde en sık rastlanan depresyon, anksiyete ve panik atak gibi ruhsal durumların kişide meydana getirdiği sıkıntıları gidererek kişinin "iyilik" halini arttırmak için uygulanan bir yöntemdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA