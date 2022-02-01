Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Psikolog (Özel Eğitim Okulları) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Psikolog (Özel Eğitim Okulları) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Psikolog (Özel Eğitim Okulları) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Psikolog (Özel Eğitim Okulları) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Maaşları

Psikolog (Özel Eğitim Okulları) maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Psikolog (Özel Eğitim Okulları) maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Psikolog (Özel Eğitim Okulları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2634.06

Meslek Adı :

Psikolog (Özel Eğitim Okulları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Psikologlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özel eğitim gerektiren bireyin bedensel, fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal becerilerindeki çeşitli derecelerde oluşan fonksiyon kayıplarının giderilmesi veya var olan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, gelişimsel, eğitsel ve meslekî yönden mevcut kapasitelerinin en üst düzeye çıkarılması için iyileştirme(rehabilitasyon) çalışmaları yapan psikologdur.

Görev ve İşlem Basamakları :

Psikolog (Özel Eğitim Okulları), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalışması yapmak,

b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapmak, yöntem ve teknikleri kullanmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek,

c) Bireylere psikolojik yardım vermek, gerekli terapi çalışmalarını yürütmek,

d) Gerektiğinde bireyleri çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,

e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapmak veya yapılanlara katılmak, araştırma sonuçlarını, önerileriyle birlikte ilgililere iletmek,

f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamalarında bunlardan yararlanmak,

g) Çalıştığı kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları tutmak,

h) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında yer almak, uygulamaya katılmak,

i) Alanı ile ilgili konularda personelin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamada görev almak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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