Psikolog Özge Tercan’dan anne-babalara doğru iletişi semineri

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolog Özge Tercan, İzmir'de ebeveynlere yönelik gerçekleştirdiği "Aile İçi Sınırlar" başlıklı seminerde, anne-baba ve çocuk arasındaki doğru iletişimin ipuçları verdi.

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolog Özge Tercan, İzmir'de bir seminer verdi. Agora Alışveriş Merkezi'ndeki ebeveynlere yönelik gerçekleştirdiği seminerde Tercan, anne-baba ve çocuk arasındaki doğru iletişimin ipuçlarını anlattı. Ajans Fox Grup Seda Bilgehan tarafından düzenlenen etkinlikte Özge Tercan, özellikle ülkemizde aile ilişkilerinin iç içe geçmiş bir yapısı olduğunu söyledi.

Ailede anne ve babanın dışında; anneanne, dede, komşular ve akrabaların da söz sahibi olabildiğini kaydeden Özge Tercan, çocuğun probleminin bir anda herkesin problemi haline geldiğini ve herkesin farklı bir çözüm önerisi olduğu için aile içinde karışıklıklar oluştuğunu dile getirdi.

Ailede her bireyin bir rolü olması gerektiğini vurgulayan Tercan, "Eğer anne veya baba otoriteyse diğerleri de fikir birliğine varmalı. Yoksa ebeveynlerin hayır dediğine anneanne, dede "evet" derse çocuk kendi sınırlarını bilemez. İsteklerini yaptırdığı kişilerden beklenti içine girer. Çocuğa, sınırlarını belirtmeli ve buna uymasını sağlamalısınız. Eğer "hayır" dediğiniz bir şeye sırf çocuk sussun diye "evet" derseniz bu defa çocuk her isteğini ağlayarak yaptıracaktır. Ebeveynlerin koydukları kurallara kendilerinin de uyması önemlidir. Şeker, çikolata yeme diye kural koyup, kendiniz yerseniz bu durum inandırıcı olmaz. Tutarlı olmalısınız. Çocuğa kural koyarken onun özgürlüğünü de tamamen kısıtlamamalısınız. Yaptığı her şeye müdahale etmek çocukların isyanını artıracaktır" dedi.

"Sağlıklı bir ailede her üye birbirine bağlı; fakat birbirlerinin kişisel özgürlük alanlarına da saygılı olmak zorundadır" diyen Uzman Aile Danışmanı ve Psikolog Özge Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun da bir birey olduğunu ona hissettirmeniz lazım. Bunun için odasına girerken kapısını çalmalısınız. Günlüklerini karıştırmamalı veya ona ait özel bir eşyasını sormadan almamanız gerekiyor. Kendisine ait özel bir alanı olması önemli. Bu sayede çocuk da bir birey olduğunu ve saygı gördüğünü hissedecektir. Ebeveynlerin aile içinde söz hakkının daha fazla olması gerekli. Her bireyin rolü önceden bellidir. Eğer bu rol tersine dönerse çocuk size her istediğini yaptırmaya başlayacaktır. Ebeveynler arasında da güç benzer olmalı. Eğer babadan çekiniyor ve anneyi ise dinlemiyorsa sadece babanın söylediklerini yapacaktır."

Kaynak: İHA