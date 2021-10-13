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  3. Psikolojim bozuldu diyen İETT şoförü yol ortasında aracı durdurdu! İnmek istemeyenn yolcularla kavgaya tutuştu

Psikolojim bozuldu diyen İETT şoförü yol ortasında aracı durdurdu! İnmek istemeyenn yolcularla kavgaya tutuştu

İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek aracı durdurdu ve yolcuların inmelerini istedi. Yolcuların inmek istememesi üzerine çıkan tartışmada, "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan. Benim kaç tane raporum var biliyor musun" söylemlerinde bulundu.

Psikolojim bozuldu diyen İETT şoförü yol ortasında aracı durdurdu! İnmek istemeyenn yolcularla kavgaya tutuştu

Olay birkaç gün önce saat 17.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında gerçekleşti.

İddia edildiğine göre, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiğinde aracı durdurdu. Psikolojisinin bozuk olduğunu ve daha fazla gidemeyeceğini söyleyerek araçta bulunan kişilerin inmesini istedi.

SÜRMEYE DEVAM ETMEYECEĞİM

Şoför otobüsteki yolculara aşağı inmelerini, sürmeye devam etmeyeceğini söyledi. İETT şoförü ve inmekte direnen yolcular arasında tartışma gerçekleşti.

Psikolojim bozuldu diyen İETT şoförü yol ortasında aracı durdurdu! İnmek istemeyenn yolcularla kavgaya tutuştu

"BANA MI VERİYORSUN ULAN VERGİYİ?"

Yolculardan birinin "benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine; İETT şoförü vatandaşa bağırarak,  “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni” dedi.

İETT şoförü ve yolcular arasında gerçekleşen münakaşa cep telefonları tarafından kaydedildi.

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