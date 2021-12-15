Psikopatolojik ne demek, TDK'ya göre Psikopatolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikopatolojik ne demek? Psikopatolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikopatolojik kelimesi. Peki psikopatolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikopatolojik nedir, psikopatolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PSİKOPATOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikopatolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Psikopatolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikopatolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Psikopatoloji ile ilgili

