Psişik ne demek, TDK'ya göre Psişik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psişik ne demek? Psişik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psişik kelimesi. Peki psişik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psişik nedir, psişik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PSİŞİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psişik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Psişik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psişik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhsal



PSİŞİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sürekli tetikte duruş hâlimiz psişik bir görünüm arz ediyorsa herhâlde nedensiz değil.

