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PSV - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki PSV - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

PSV - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçına çıkacak. Hollanda deplasmanına önemli eksiklerle gelen temsilcimiz, turun ilk maçından avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'a dönmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler PSV - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar... 

PSV - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 21 Temmuz Çarşamba günü ( bu akşam) oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve TV 8 kanalından yayınlanacak.

PSV - GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

PSV - Galatasaray maçı TV8 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek. TV8 kanalı  Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - PSV İLK 11

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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